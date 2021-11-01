НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Умерла томичка, к которой проникал внук в костюме врача

Источник:
Sibnet.ru
459 1
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Пожилая томичка, к которой в инфекционный госпиталь проникал переодетый врачом внук, умерла в реанимации, сообщил департамент здравоохранения региона.

В соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. Департамент здравоохранения региона начал служебную проверку в госпитале. 84-летняя пациентка умерла в реанимации в субботу вечером.

«Состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ», — рассказал заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя медсанчасти №2 Евгений Тарасенко.

Несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Причинами смерти, помимо этого, стали коронавирусная инфекция и пневмония.

Еще по теме
Новосибирский зоопарк вдвое снизил цены на время нерабочих дней
Первый детский COVID-госпиталь открылся в Абакане
Медведев связал пандемию и четвертую промышленную революцию
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не признают на Западе
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сильный снег пообещали Хакасии
Скандальная охота москвички на алтайского козерога оказалась законной
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Грузовик после смерти водителя врезался в фуру в Новосибирске
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
Windows 11 получит новый антивирус
Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией
Обсуждение (1)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

лачинов

А население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.

Nik3316

США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))

jeryakob

А складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...

fireworker

"Россия согласилась" как только Путин стал президентом, в 2000 году. И законы соответствующие переделали...
Sibnet.Ru