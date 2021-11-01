Умерла томичка, к которой проникал внук в костюме врача

Пожилая томичка, к которой в инфекционный госпиталь проникал переодетый врачом внук, умерла в реанимации, сообщил департамент здравоохранения региона.

В соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. Департамент здравоохранения региона начал служебную проверку в госпитале. 84-летняя пациентка умерла в реанимации в субботу вечером.

«Состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ», — рассказал заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя медсанчасти №2 Евгений Тарасенко.

Несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Причинами смерти, помимо этого, стали коронавирусная инфекция и пневмония.