Трое мужчин провалились в яму с кипятком в Новосибирске

Трое мужчин провалились в яму с кипятком в подвале лицей №12 в Новосибирске, сообщает СУ СК РФ по региону.
В понедельник слесарь лицея №12 и еще двое специалистов СГК проводили осмотр коммуникаций лицея для устранения утечки в подвале. В подвале здания из-за обрушения бетонной плиты они провалились в яму с горячим кипятком. Потерпевшие получили ожоги, их доставили в больницу.
По данному факту следователи организовали проведение
доследственной проверки. Устанавливаются причины и условия инцидента. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура организовала проверку соблюдения правил
и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны
труда и законодательства в сфере ЖКХ.