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Трое мужчин провалились в яму с кипятком в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Новосибирской области

Трое мужчин провалились в яму с кипятком в подвале лицей №12 в Новосибирске, сообщает СУ СК РФ по региону.

В понедельник слесарь лицея №12 и еще двое специалистов СГК проводили осмотр коммуникаций лицея для устранения утечки в подвале. В подвале здания из-за обрушения бетонной плиты они провалились в яму с горячим кипятком. Потерпевшие получили ожоги, их доставили в больницу.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.


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