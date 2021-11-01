Рабовладелица из Кузбасса отсудила у государства крупную сумму

Жительница Кузбасса, осужденная за использование рабского труда, получит от государства 250 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Жительница Мариинска и ее сожитель больше года держали в рабстве мужчину и женщину, которые устроились к ним в строительно-ремонтную фирму. Работников избивали, держали в голоде (булка хлеба в день и пачка макарон на неделю), не давали одежду по сезону. Женщина смогла сбежать в 2016 году. Через два года расследования и суда «хозяевам» были назначены сроки: мужчине — 4 года 6 месяцев лишения свободы, его жене — 3 года 3 месяца лишения свободы.

Но рабовладельцы были оправданы по статье о похищении человека и получили право на реабилитацию. Женщина этим воспользовалась в апреле этого года и потребовала у Министерства финансов 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

Мариинский городской суд Кемеровской области посчитал исковые требования обоснованными, но подлежащими удовлетворению частично — в размере 250 тысяч рублей. Представитель Минфина не согласился с судебным постановлением и обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения.