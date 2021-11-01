НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Красноярский губернатор поработает в «каникулы» в Дубае

Источник:
Sibnet.ru
539 1
Фото: © Пресс-центр правительства Красноярского края

Губернатор Александр Усс в составе российской правительственной делегации посетит Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2020» в Дубае, ОАЭ. Она началась 29 октября и закончиться 7 ноября, сообщает правительство региона.

Глава региона вошел в число представителей России по личному приглашению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Усс встретится с деловыми кругами ОАЭ, посвященных развитию международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.

Губернатор обсудит с представителями транснациональной логистической компании DP World возможность участия в проекте в качестве резидента со строительством собственного логистического центра компании.

#Здоровье
Куда не пустят без QR-кода

Основной темой встречи с представителями Emirates – одной из крупнейших авиакомпаний мира, — станет возможность включения красноярского грузового хаба в международную сеть маршрутов компании Emirates Sky Cargo.

Также губернатор посетит крупнейший в мире парк солнечных батарей Solar innovation centre, где ознакомится с инновациями в сфере альтернативных и чистых источников энергии.

С 30 октября ходить в торгово-развлекательные центры, на спортивные соревнования, концерты, в театры и кинотеатры в Красноярском крае можно будет только при предъявлении личного QR-кода. 

Если ситуация не улучшится, уже к середине ноября эти правила могут быть введены для многих других мест, которые ежедневно посещают тысячи людей. Усс сделал первую прививку в декабре, а в августе прошел ревакцинацию.

Еще по теме
Источники сообщили о возможной отставке томского губернатора
Жвачкин пригрозил непривитым чиновникам увольнением
Мэра Новосибирска госпитализировали с коронавирусом
Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса
смотреть все
Красноярск #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сильный снег пообещали Хакасии
Скандальная охота москвички на алтайского козерога оказалась законной
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Грузовик после смерти водителя врезался в фуру в Новосибирске
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
Windows 11 получит новый антивирус
Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин заявил о быстром росте средней температуры в России
Россия разорвала отношения с НАТО
Состояние богатейших россиян выросло на $65,6 млрд
Эксперт раскритиковал новый штраф за опасное вождение
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

лачинов

А население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.

Nik3316

США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))

jeryakob

А складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...

fireworker

"Россия согласилась" как только Путин стал президентом, в 2000 году. И законы соответствующие переделали...
Sibnet.Ru