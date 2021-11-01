Красноярский губернатор поработает в «каникулы» в Дубае

Губернатор Александр Усс в составе российской правительственной делегации посетит Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2020» в Дубае, ОАЭ. Она началась 29 октября и закончиться 7 ноября, сообщает правительство региона.

Глава региона вошел в число представителей России по личному приглашению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Усс встретится с деловыми кругами ОАЭ, посвященных развитию международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.

Губернатор обсудит с представителями транснациональной логистической компании DP World возможность участия в проекте в качестве резидента со строительством собственного логистического центра компании.

#Здоровье Куда не пустят без QR-кода

Основной темой встречи с представителями Emirates – одной из крупнейших авиакомпаний мира, — станет возможность включения красноярского грузового хаба в международную сеть маршрутов компании Emirates Sky Cargo.

Также губернатор посетит крупнейший в мире парк солнечных батарей Solar innovation centre, где ознакомится с инновациями в сфере альтернативных и чистых источников энергии.

С 30 октября ходить в торгово-развлекательные центры, на спортивные соревнования, концерты, в театры и кинотеатры в Красноярском крае можно будет только при предъявлении личного QR-кода.

Если ситуация не улучшится, уже к середине ноября эти правила могут быть введены для многих других мест, которые ежедневно посещают тысячи людей. Усс сделал первую прививку в декабре, а в августе прошел ревакцинацию.