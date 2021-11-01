Бузова подчеркнула свою важность для МХАТа

Ольга Бузова иронично пожелала МХАТу успехов, после того как спектакль «Чудесный грузин» с ее участием был перенесен на другой срок.

Сначала МХАТ объявил об отмене ближайшего спектакля «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Отмечается, что спектакль не снимают с репертуара, а переносят на неопределенный срок. Деньги за спектакль будут возвращены зрителям.

«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием», — написала Ольга Бузова в Instagram, приложив скриншот с сайта кассы театра, где сказано, что все билеты раскуплены.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Одну из ролей — певицы Беллы Шанталь — исполнила Бузова. Это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий, которые обвинили руководство театра в хайпе и безвкусице.