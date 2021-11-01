Месяц жизни байкальских нерп показали на видео

Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Андрей Разуваев на своем канале на YouTube опубликовал видеонарезку с фотоловушки и назвал ее «Хроника лета одного камня на Ушканьих островах, озеро Байкал».
На десятиминутном видео большой камень. Видео начинается с 1 июня, берег в это время покрыт льдом. через неделю лед тает. С 10 июля на камне появляются нервы. Нарезка показывает их жизнь каждый день до 22 июля.
Ушканьи острова на Байкале — уникальное лежбище нерп. Оно находится в Усть-Баргузина недалеко от полуострова Святой Нос. На камни выбираются байкальские нерпы, чтобы погреть бока и в это время туристы могут сделать фотографии со специального наблюдательного пункта.
Нерпы выбираются на льдины и камни после долго пребывания в холодной воде озера. Для них это островки безопасности. На берег пресноводные тюлени почти не выходят, опасаясь медведей, для которых нерпа — деликатес.
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