Эксперт обозначил критичный пробег для подержанного автомобиля

Автомобили начинают часто ломаться после 150 тысяч километров пробега, поэтому при ограниченном бюджете лучше выбрать новую машину более низкого класса, чем более дорогую с большим пробегом, сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«У многих автомобилей после 150 тысяч километров пробега начинаются большие системные поломки. Недаром обычно гарантийный срок составляет три года или 100 тысяч километров. Или пять лет и 150 тысяч километров», — цитирует Баканова «Вечерняя Москва».

По его данным, к 150 тысячам километров пробега могут потребовать ремонта коробка передач, особенно если на автомобиле применяются вариатор или коробка передач с двойным сцеплением, и двигатель.

«То же самое можно сказать про двигатель, особенно если он с непосредственным впрыском или нагруженной турбиной. Если они эксплуатируются на масле 0W-20 или 0W-30, там уже ситуация усугубляется растянутыми межсервисными интервалами в 15 тысяч километров», — отметил специалист.

При выборе авто лучше отдать предпочтение более простому новому автомобилю, чем машине с пробегом, но классом выше. «Допустим, если есть деньги на "Ладу", но нет на другую машину и тоже новую, лучше брать новую "Ладу"», — посоветовал Баканов.