Болдуин эмоционально прокомментировал убийство оператора «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин, случайно убивший оператора во время съемок фильма, впервые прокомментировал трагедию.

«Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», — цитирует актера телеканал CNN.

Актер добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений, и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон. Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся.

Трагедия произошла 21 октября во время съемок фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла женщина-оператор и был ранен режиссер.