Болдуин эмоционально прокомментировал убийство оператора «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин, случайно убивший оператора во время съемок фильма, впервые прокомментировал трагедию.
«Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», — цитирует актера телеканал CNN.
Актер добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений, и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон. Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся.
Трагедия произошла 21 октября во время съемок фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла женщина-оператор и был ранен режиссер.
лачиновА население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.
Nik3316США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))
jeryakobА складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...
fireworker"Россия согласилась" как только Путин стал президентом, в 2000 году. И законы соответствующие переделали...