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Пьяный водитель перевернулся в Хакасии, пострадали пассажиры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Пьяный водитель перевернулся в Хакасии, в аварии пострадали два пассажира, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье около 15.00 на 295 километре автодороги «Енисей». Водитель на Toyota Sprinter ехал со стороны Абакана в сторону Красноярска, не справился с рулевым управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажиры получили травмы. У мужчины закрытый перелом плечевой кости и ушиб мягких тканей лба, женщина-пенсионерка получила ушибленную рану мягких тканей лобной области. Оба пассажира использовали ремни безопасности.

Выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения. Мужчина освидетельствован на месте ДТП сотрудником полиции с помощью прибора. Состояние алкогольного опьянения установлено, показания составили 1,082 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушении ПДД повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), вынесены постановления по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (автомобиль не вписан в страховой полис) и части 1 статьи 12. 3 КоАП РФ (без документов на транспортное средство).


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