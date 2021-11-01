Пьяный водитель перевернулся в Хакасии, пострадали пассажиры

Пьяный водитель перевернулся в Хакасии, в аварии пострадали два пассажира, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье около 15.00 на 295 километре автодороги «Енисей». Водитель на Toyota Sprinter ехал со стороны Абакана в сторону Красноярска, не справился с рулевым управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП пассажиры получили травмы. У мужчины закрытый перелом плечевой кости и ушиб мягких тканей лба, женщина-пенсионерка получила ушибленную рану мягких тканей лобной области. Оба пассажира использовали ремни безопасности.



Выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения. Мужчина освидетельствован на месте ДТП сотрудником полиции с помощью прибора. Состояние алкогольного опьянения установлено, показания составили 1,082 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе.



В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушении ПДД повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), вынесены постановления по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (автомобиль не вписан в страховой полис) и части 1 статьи 12. 3 КоАП РФ (без документов на транспортное средство).

