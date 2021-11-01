Пьяный водитель перевернулся в Хакасии, пострадали пассажиры

Пьяный водитель перевернулся в Хакасии, в аварии пострадали два пассажира, сообщает УГИБДД по региону.
Авария произошла в воскресенье около 15.00 на 295
километре автодороги «Енисей». Водитель на Toyota Sprinter ехал со стороны
Абакана в сторону Красноярска, не справился с рулевым управлением, совершил съезд
в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажиры получили травмы. У мужчины закрытый перелом плечевой кости и ушиб мягких тканей лба, женщина-пенсионерка получила ушибленную рану мягких тканей лобной области. Оба пассажира использовали ремни безопасности.
Выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения. Мужчина освидетельствован на месте ДТП сотрудником полиции с помощью прибора. Состояние алкогольного опьянения установлено, показания составили 1,082 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушении ПДД повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), вынесены постановления по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (автомобиль не вписан в страховой полис) и части 1 статьи 12. 3 КоАП РФ (без документов на транспортное средство).
лачиновА население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.
Nik3316США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))
jeryakobА складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...
fireworker"Россия согласилась" как только Путин стал президентом, в 2000 году. И законы соответствующие переделали...