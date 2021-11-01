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Новосибирский зоопарк вдвое снизил цены на время нерабочих дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский зоопарк был вынужден закрыть теплые павильоны из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, поэтому на время объявленных президентом нерабочих дней на этой неделе снизил цены в два раза.

На период с 30 октября по 7 ноября зоопарк установил стоимость билетов в размере 200 рублей для взрослых и 100 рублей для льготных категорий, сообщается на сайте учреждения.

«При посещении зоопарка гражданам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров», — говорится в сообщении.

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Жизнь #Звери #Новости COVID19
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