Новосибирский зоопарк вдвое снизил цены на время нерабочих дней

Новосибирский зоопарк был вынужден закрыть теплые павильоны из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, поэтому на время объявленных президентом нерабочих дней на этой неделе снизил цены в два раза.

На период с 30 октября по 7 ноября зоопарк установил стоимость билетов в размере 200 рублей для взрослых и 100 рублей для льготных категорий, сообщается на сайте учреждения.

«При посещении зоопарка гражданам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров», — говорится в сообщении.