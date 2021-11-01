Байден пообещал Лаврову новые контакты с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров назвал полезной встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита Группы двадцати в Риме.
«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты. Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили», — цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, он уже передал содержание разговора президенту России. «Думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — отметил глава МИД России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил в Кремле считают необходимой новую встречу Путина и Байдена, но пока нельзя точно говорить, в каком формате это будет и когда.
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