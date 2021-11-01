Первый детский COVID-госпиталь открылся в Абакане

Детский коронавирусный госпиталь открылся в воскресенье на базе Республиканской детской больницы в Абакане, такое решение приняли из-за большого количества заболевших.

«Мы очень сожалеем о таком развитии событий во всем мире и всеми силами будем помогать семьям, столкнувшимся с коварным COVID-19, теперь и в стационарных условиях», — сообщил коллектив больницы в соцсетях.

Коллектив отделения полностью укомплектован сотрудниками Республиканской детской больницы. На стационарное лечение будут поступать дети с легкой и средней формами заболевания, не нуждающиеся в кислородном обеспечении.