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Первый детский COVID-госпиталь открылся в Абакане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rdkb19

Детский коронавирусный госпиталь открылся в воскресенье на базе Республиканской детской больницы в Абакане, такое решение приняли из-за большого количества заболевших.

«Мы очень сожалеем о таком развитии событий во всем мире и всеми силами будем помогать семьям, столкнувшимся с коварным COVID-19, теперь и в стационарных условиях», — сообщил коллектив больницы в соцсетях.

Коллектив отделения полностью укомплектован сотрудниками Республиканской детской больницы. На стационарное лечение будут поступать дети с легкой и средней формами заболевания, не нуждающиеся в кислородном обеспечении.

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