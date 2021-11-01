Нефтепродукты попали в Ангару в Иркутске

Нефтепродукты попали в реку Ангару в черте Иркутска, предположительно, источник загрязнения находится на строительной площадке, сообщила администрация города.

По данным администрации, МКУ «Безопасный город» проводит мероприятия, чтобы не допустить распространения разлива нефтепродуктов: применяется сорбент, установлены боновые заграждения. На стройплощадке отключили насосы и приостановили течь.

В понедельник Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства проведет подсчет по площадям загрязнения.