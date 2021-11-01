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Путин заявил о быстром росте средней температуры в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции заявил, что средняя температура в России растет быстрее, чем в мире

«Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса», — сообщил Путин. При этом в Арктике скорость потепления еще выше, добавил он.

По его словам, Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. «Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», — пояснил президент.

Путин добавил, что Россия последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.

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