Путин заявил о быстром росте средней температуры в России

Российский президент Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции заявил, что средняя температура в России растет быстрее, чем в мире

«Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса», — сообщил Путин. При этом в Арктике скорость потепления еще выше, добавил он.

По его словам, Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. «Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», — пояснил президент.

Путин добавил, что Россия последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.