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Двух девочек убили в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двух девочек 9 и 14 лет убили в столице Тувы Кызыле, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

По данным следствия, сигнал об обнаружении у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа Кызыла двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами поступил в правоохранительные органы около пяти часов утра.

«Девятилетняя летняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в СУ СК по республике.

Сейчас с его участием проводятся необходимые следственные действия, сказали в пресс-службе.

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