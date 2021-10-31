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Валиева выиграла этап Гран-при с двумя мировыми рекордами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при в Канаде сразу с двумя мировыми рекордами, опередив соотечественниц Елизавету Туктамышеву и Алену Косторную, занявших второе и третье места.

В Канаде 15-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой, на международном турнире Finlandia Trophy три недели назад она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме программ.

«Я счастлива, что почти выполнила свою задачу, были небольшие помарки, но очень небольшие. Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам», — приводит ТАСС слова фигуристки.

В Ванкувере Валиева была единственной из спортсменок, кто включил в свою программу четверные прыжки. В день произвольных прокатов лишь один спортсмен превзошел Валиеву по баллам за технику — трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр американец Натан Чен. У Валиевой — 106,15, у Чена — 107,68.

Второе и третье место в женском турнире также заняли россиянки - серебряную медаль этапа завоевала Елизавета Туктамышева — 232,88 (81,24+151,64) балла, третьей стала Алена Косторная с 214,54 баллами (75,58 +138,96).

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