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Нутрициолог предупредила о вредных качествах популярной закуски

Источник:
РИА Новости
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Фото: Kagor (original image); color processing by Off-shell / CC-BY-SA-3.0

Квашенная капуста может негативно сказаться на здоровье при наличии некоторых заболеваний, предупредила нутрициолог Анна Павлычева

В квашеной капусте содержатся витамин С, калий и магний и много органических кислот, которые отлично стимулируют пищеварение при пониженной кислотности желудка и замедленной перистальтике, напомнила специалист.

«По этой же причине продукт не подойдет людям с гиперацидностью и язвенной болезнью желудка. Кроме того, неприятные ощущения от капусты могут возникнуть, если у вас есть СИБР (избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике) или непереносимость гистамина, так как во всех ферментированных продуктах его много», — сказала Павлычева в интервью РИА Новости.

Она добавила, что долгое время все виды крестоцветных, в том числе и капуста, считались вредными для людей с гипотиреозом (пониженной функцией щитовидной железы), поскольку в них содержатся гойтрогены — вещества, еще больше подавляющие функцию щитовидной железы.

«Но последние исследования показали, что такое влияние может быть оказано при дефиците йода и селена, в остальных случаях капуста безопасна», — сообщила нутрициолог.

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