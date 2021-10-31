Самый дорогой самолет «раздели» для ремонта

Очевидец опубликовал в Сети кадры ремонта «самого дорогого самолета в мире» — американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.
На кадрах видно, что с самолета-«невидимки» в ходе ремонтных работ демонтировали специально радиопоглощающее покрытие, делающая его малозаметным для радаров.
Check out this super grimy B-2 Spirit stealth bomber awaiting a deep overhaul:https://t.co/EVTsNetGxK— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2021
По открытым данным, стоимость одного B-2 Spirit составляет 2,1 миллиарда долларов. Весьма впечатляющими являются и затраты на его обслуживание. Цена полетного часа «невидимки» достигает 170 тысяч долларов за час полета.
Northrop B-2 Spirit — сконструирован по схеме «летающее крыло» — без вертикального оперения. Его полеты начались в 1983 году, производство прекращено в 1999 году. Он несет крылатые ракеты стратегического назначения, в том числе с ядерными боеголовками. Самолет предназначен для прорыва противовоздушной обороны.
Nik3316США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))
лачиновА население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.
GunjaОбычные пенсионеры видимо от нечего делать идут работать. Пенсия мизер, 9-12 тыщ, и работают они тоже...
jeryakobА складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...