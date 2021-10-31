Самый дорогой самолет «раздели» для ремонта

Очевидец опубликовал в Сети кадры ремонта «самого дорогого самолета в мире» — американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

На кадрах видно, что с самолета-«невидимки» в ходе ремонтных работ демонтировали специально радиопоглощающее покрытие, делающая его малозаметным для радаров.

Check out this super grimy B-2 Spirit stealth bomber awaiting a deep overhaul:https://t.co/EVTsNetGxK — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2021

По открытым данным, стоимость одного B-2 Spirit составляет 2,1 миллиарда долларов. Весьма впечатляющими являются и затраты на его обслуживание. Цена полетного часа «невидимки» достигает 170 тысяч долларов за час полета.

Northrop B-2 Spirit — сконструирован по схеме «летающее крыло» — без вертикального оперения. Его полеты начались в 1983 году, производство прекращено в 1999 году. Он несет крылатые ракеты стратегического назначения, в том числе с ядерными боеголовками. Самолет предназначен для прорыва противовоздушной обороны.