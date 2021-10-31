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Десятки российских туристов отравились на курорте в Египте

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia / CC BY 1.0

Сорок российских туристов отравились в четырехзвездном отеле египетского курортного города Хургада на побережье Красного моря, сообщает Федерация туристических палат Египта.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — уточнили ТАСС в Федерация туристических палат Египта. Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления.

«Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию», — сказал он.

В августе этого года после шестилетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и египетскими курортами, закрытое после унесшей жизни 224 человек авиакатастрофы российского лайнера на Синае 31 октября 2015 года.

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ЧП #Промзона #Туризм
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