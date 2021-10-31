Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не признают на Западе

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что чиновники Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказываются замечать успехи российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — сказал Гинцбург в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, серьезную роль также играют различия в европейских и российском законодательствах также порождают задержки в одобрении препарата.

«Спутник V» до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. Российский препарат сейчас проходит процедуру регистрации в ВОЗ.