Мужчину в Приангарье обвинили в убийстве 25-летней давности

Следственный комитет в Иркутской области предъявил обвинение мужчине за убийство, совершенное 25 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СК РФ Иркутской области.

По версии следствия, летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до Усолья-Сибирское.

«Во время движения мужчина, действуя из корыстных побуждений, решил завладеть транспортным средством. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент мужчина достал обрез ружья и выстрелил в шею водителя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, тело убитого подозреваемый со своим товарищем перенес в лесной массив, после чего все вместе скрылись на похищенном автомобиле.

«Следственным отделом по г.Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 52-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного пункта "а" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений)», — говорится в сообщении.

С начала года следователями регионального СК при взаимодействии следователей-криминалистов и сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области раскрыто около 140 преступлений, совершенных в прошлые годы, из них 38 убийств, отметила пресс-служба.