CNN назвал «реальную причину» отсутствия Путина на G20

Официально Владимир Путин не поехал на саммит G20 из-за проблемы с коронавирусом в его стране, но реальная причина состоит в том, что российский лидер не особо высоко ценит это мероприятие, считает обозреватель телеканала CNN Сэм Кайли.

Большое внимание в кулуарах саммита G20 уделялось тому, два крупных мировых лидера приняли решение не покидать свою страну, отметил Кайли. Главы России и Китая Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не приехали на встречу в Рим. Они приняли участие в саммите G20 лишь в формате видеоконференции

По словам обозревателя CNN, окружение Путина, видимо, не хочет, чтобы он подвергал себя лишней опасности в условиях обострения пандемии коронавируса. «Но реальная причина тут кроется в том, что Владимир Путин не особо высоко ценит подобные встречи, зато он ценит хаос в рядах своих противников», — полагает Кайли.

«И нет никаких сомнений в том, что он сейчас сидит и наблюдает за распрями между англоговорящим миром и континентальной Европой. Между Францией и Соединенным Королевством сейчас идет очень серьезная дипломатическая перепалка по поводу рыболовства и других вопросов», — пояснил журналист.

Он считает, что в ближайший год реальное внимание Путина будет сосредоточено на двусторонней встрече с президентом США. Джо Байден — это единственный человек, которого он считает достаточно крупной фигурой для проведения с ним встречи. Другой такой человек — это председатель КНР.

«Путин относит себя именно к этой обойме лидеров. И опираясь на опыт прошлых лет, он полагает, что от этих масштабных встреч глав государств (G20) мало пользы», — заключил обозреватель.