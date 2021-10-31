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Россиянин Петр Ян победил Кори Сэндхагена и получил пояс UFC

Источник:
ТАСС
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Фото: MMAnytt / CC BY 3.0

Российский боец Петр Ян в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе победил американца Кори Сэндхагена.

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей. «Кори — достойный оппонент, достойный воин. Знал, что в какой-то момент у нас будет драка. Знал, что в какой-то момент переломлю ход поединка. Он высокий, постоянно двигается, у нас была задача и без ударов, и с ударами, но подлавливать его», — цитирует ТАСС Яна

Изначально соперником Яна должен был стать обладатель титула американец Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена.

В первом поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну — 28 лет. Он родился в Красноярском крае. В 15 лет после 9 класса школы Петр переехал из Красноярского края в Омск. В сентябре 2018 года переехал в Екатеринбург. На его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все семь боев в UFC.

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Pavel L.

Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!

Praetorian

Странная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...

Удавиков

Пенсионеры по заграницам уже отдыхают? Или это он имел ввиду пенсионеров-чинушей?

Nik3316

США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))
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