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Раскрыта загадка таинственного сигнала с Проксимы Центавра

Источник:
Nature Astronomy
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Фото: © ESA

Ученые раскрыли природу таинственного сигнала, полученного от ближайшей к нам звезды Проксима Центавра. Сообщение зафиксировали участники проекта Breakthrough Listen по поиску признаков инопланетной деятельности в 2020 году.

Сигнал получил наименование BLC1, он вызвал интерес астрономов, так как имел явные признаки техногенного происхождения. Так, ширина его спектра составляла один гигагерц, что не может воспроизвести ни один известный астрофизический естественный объект.

Кроме этого, в течение пяти часов сигнал плавно менялся, что косвенно указывало на орбитальное движение его источника. Дополнительный интерес вызывало наличие в системе Проксима Центавра каменистой экзопланеты, которая располагается в зоне обитаемости.

В рамках специального исследования ученые выяснили, что полученный сигнал связан с деятельностью человека и является зафиксированной помехой. Математический анализ указал, что записанное сообщение было сгенерировано неким радиочастотным устройством.

Точное происхождение помех так и не удалось установить, но исследователи исключили космическое происхождение BLC1. Участники проекта Breakthrough Listen подчеркивают, что такой результат позволит избегать подобных ошибок в будущем.

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