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Бородина и Студилина попали в номинацию на «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Пары Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым и Янины Студилиной с Виталием Новиковым набрали меньше всего баллов по итогу пятого выпуска «Ледникового периода» и попали в номинацию на вылет.

В пятом выпуске участники танцевали под песни из отечественных фильмов. Студилина и Новиков в черных париках сыграли цыганскую пару из фильма «Табор уходит в небо». Бородина и Соловьев разыграли комичный номер по фильму «Карнавал».

Хуже всех, по мнению судей, выступила пара Бородиной и Соловьева. Они получили 11.64 балла и заняли последнюю строчку турнирной таблицы. Студилина с Новиковым получили 11.66 балла.

По правилам «Ледникового периода» решать судьбу номинантов будут зрители. Пара, набравшая большее число зрительских голосов, останется в шоу.

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