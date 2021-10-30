Бородина и Студилина попали в номинацию на «Ледниковом периоде»

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Пары Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым и Янины Студилиной с Виталием Новиковым набрали меньше всего баллов по итогу пятого выпуска «Ледникового периода» и попали в номинацию на вылет.
В пятом выпуске участники танцевали под песни из отечественных фильмов. Студилина и Новиков в черных париках сыграли цыганскую пару из фильма «Табор уходит в небо». Бородина и Соловьев разыграли комичный номер по фильму «Карнавал».
Хуже всех, по мнению судей, выступила пара Бородиной и Соловьева. Они получили 11.64 балла и заняли последнюю строчку турнирной таблицы. Студилина с Новиковым получили 11.66 балла.
По правилам «Ледникового периода» решать судьбу номинантов будут зрители. Пара, набравшая большее число зрительских голосов, останется в шоу.
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