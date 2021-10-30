Минпросвещения прекратит обучение по 43 профессиям

Министерство просвещения России намерено отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря текущего года, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования должна соответствовать современным реалиям на рынке труда и гибко реагировать на изменения.
В частности, учить перестанут следующим профессиям: рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.
Ранее правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий в экономике России. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий из таких сфер, как робототехника, логистика, медицина, строительство, туризм.
Voland2Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....
PraetorianСтранная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...
Pavel L.Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!
УдавиковПенсионеры по заграницам уже отдыхают? Или это он имел ввиду пенсионеров-чинушей?