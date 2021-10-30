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Минпросвещения прекратит обучение по 43 профессиям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство просвещения России намерено отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря текущего года, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования должна соответствовать современным реалиям на рынке труда и гибко реагировать на изменения.

В частности, учить перестанут следующим профессиям: рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

Ранее правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий в экономике России. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий из таких сфер, как робототехника, логистика, медицина, строительство, туризм.

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Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

Praetorian

Странная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...

Pavel L.

Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!

Удавиков

Пенсионеры по заграницам уже отдыхают? Или это он имел ввиду пенсионеров-чинушей?
Sibnet.Ru