Минпросвещения прекратит обучение по 43 профессиям

Министерство просвещения России намерено отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря текущего года, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования должна соответствовать современным реалиям на рынке труда и гибко реагировать на изменения.

В частности, учить перестанут следующим профессиям: рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

Ранее правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий в экономике России. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий из таких сфер, как робототехника, логистика, медицина, строительство, туризм.