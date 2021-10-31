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Бородина высмеяла судейство на «Ледниковом периоде» своим номером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев показали на «Ледниковом периоде» номер по фильму «Карнавал», телеведущая перевоплотилась в героиню Ирины Муравьевой, которой пришлось заменять медведя на роликах.

«Это комичный номер как раз-таки и над ситуацией, что мы постоянно попадаем в номинацию и над тем, как нас судят и над всем», — сказала Бородина, отметив, что в этот раз покажет на льду все, что не умеет.

Судьи шутку не оценили, и пара в итоге набрала 11.64 балла, в очередной раз попав в номинацию. Шестерки Бородина и Соловьев получили только за артистизм. Высший бал поставили Леонид Ярмольник и Максим Траньков.

«Вот с этой программы вам и надо было начинать, заявлять себя, как пара. Тогда бы все по-другому пошло дальше. Потому что надо подбирать образы под свои возможности», — сказал Максим Траньков.

Татьяну Тарасову и Николая Цискаридзе совершенно не впечатлил и не развеселил. «Для того, чтобы шутить, нужно уже иметь уровень определенный», — резюмировал Цискаридзе.


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