Отцам разрешат получение материнского капитала

Правительство России одобрило проект федерального закона, который позволяет отцам получить материнский капитал в случае смерти матери детей, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект позволяет отцам с российским гражданством, в одиночку воспитывающим двух и более детей, получить материнский капитал в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой России, родившей указанных детей.

Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей, отмечается в законопроекте.

До недавнего времени отцы-одиночки имели право на получение материнского капитала только в том случае, если умершая мать имела российское гражданство, либо была лишена родительских прав.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей, в рамках которой с 2007 года семьи получали сертификат на определенную сумму денег после рождения или усыновления второго ребенка.

С 2020 года материнский капитал стал выплачивать на первого ребенка. Размер капитала на второго ребенка сейчас составляет 639,4 тысяч рублей, за первого — 483,8 тысяч рублей.