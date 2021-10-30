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Отцам разрешат получение материнского капитала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России одобрило проект федерального закона, который позволяет отцам получить материнский капитал в случае смерти матери детей, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект позволяет отцам с российским гражданством, в одиночку воспитывающим двух и более детей, получить материнский капитал в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой России, родившей указанных детей.

Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей, отмечается в законопроекте.

До недавнего времени отцы-одиночки имели право на получение материнского капитала только в том случае, если умершая мать имела российское гражданство, либо была лишена родительских прав.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей, в рамках которой с 2007 года семьи получали сертификат на определенную сумму денег после рождения или усыновления второго ребенка.

С 2020 года материнский капитал стал выплачивать на первого ребенка. Размер капитала на второго ребенка сейчас составляет 639,4 тысяч рублей, за первого — 483,8 тысяч рублей.

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Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

Praetorian

Странная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...

Pavel L.

Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!

Удавиков

Пенсионеры по заграницам уже отдыхают? Или это он имел ввиду пенсионеров-чинушей?
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