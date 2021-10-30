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США показали истребитель шестого поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Военно-морские силы США показали концепцию палубного истребителя шестого поколения, который разрабатывается в рамках программы NGAD и должен заменить действующий палубный самолет F/A-18 Super Hornet.

Перспективный самолет F/A-XX визуально напоминает проект YF-23, боевые части должны перевооружить на современный истребитель в 2030-х годах. От F/A-18 его будут отличать большие скорость и дальность полета, а также использование современных радаров.

Предположительно, истребитель шестого поколения получит две версии, которым предстоит служить на «российском» и «китайском» направлениях. Так, самолет для европейского театра военных действий получит меньшую дальность, чем вторая версия для действий в Тихом океане.

По некоторым данным, Пентагон в условиях секретности уже спроектировал прототип Х-самолета для программы NGAD. Однако пока неясно, идет ли речь о палубном истребителе, или это совершенно другой проект.

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Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

Praetorian

Странная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...

Pavel L.

Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!

Удавиков

Пенсионеры по заграницам уже отдыхают? Или это он имел ввиду пенсионеров-чинушей?
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