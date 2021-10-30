США показали истребитель шестого поколения

Военно-морские силы США показали концепцию палубного истребителя шестого поколения, который разрабатывается в рамках программы NGAD и должен заменить действующий палубный самолет F/A-18 Super Hornet.

Перспективный самолет F/A-XX визуально напоминает проект YF-23, боевые части должны перевооружить на современный истребитель в 2030-х годах. От F/A-18 его будут отличать большие скорость и дальность полета, а также использование современных радаров.

NAVAIR has released new concept art of the F/A-XX, showing canards, a pseudo lambda/delta wing, and, I think, YF-23-style ruddervators (but they might be stabilizers.) The description also calls for more speed and range than F/A-18E/F Block III. https://t.co/ztebX38Mqo pic.twitter.com/c2LAlGqQSZ — Steve Trimble (@TheDEWLine) October 29, 2021

Предположительно, истребитель шестого поколения получит две версии, которым предстоит служить на «российском» и «китайском» направлениях. Так, самолет для европейского театра военных действий получит меньшую дальность, чем вторая версия для действий в Тихом океане.

По некоторым данным, Пентагон в условиях секретности уже спроектировал прототип Х-самолета для программы NGAD. Однако пока неясно, идет ли речь о палубном истребителе, или это совершенно другой проект.