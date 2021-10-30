Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»

Пара фигуристки Екатерины Бобровой и актера Макара Запорожского выступила на «Ледниковом периоде» с номером по фильму «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Все судьи, кроме артиста балета Николая Цискаридзе, поставили паре высокие оценки.

Бобровская и Запорожский на льду перевоплотились в героев «Жестокого романса» — Ларису Огудалову (бесприданницу) и ее возлюбленного Сергея Паракова. По задумке в конце номера Запорожский резким ударом кулака давит яблоко.

За технику все члены жюри поставили высшую оценку — 6.00. За артистизм пара тоже получила шестерки от всех, кроме Цискаридзе. Он оценил номер на 5.80.

«Параков намного более тонкий персонаж. Если бы в конце вы взяли яблоко и раздавили бы, я бы понял. А вот это (показывает удар), это все-таки неуместно», — рассуждал Цискаридзе.

«Это непосредственная цитата из фильма», — воскликнул возмущенно продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух. Тогда Цискаридзе предложил ему пересмотреть фильм. «Давайте посмотрим вместе», — не унимался уязвленный Авербух.

Спор прервал ведущий Алексей Ягудин, передав слово Татьяне Навке. Она в отличие от Цискаридзе осталась довольна всем выступлением. Он отметила страсть между парой, которая возникла во время номера.