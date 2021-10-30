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Россияне перед нерабочими днями закупились алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Объявление нерабочих дней в России привело к резкому росту спроса на спиртное, следует из данных аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Так, в Москве траты в алкогольных магазинах в последний день перед нерабочими днями выросли почти на 70% неделя к неделе. Вместе с тем количество транзакций увеличилось на 21%, а средний чек — почти на 40% в сравнении с предыдущей средой.

Причиной ажиотажа эксперты посчитали длинные выходные из-за ухудшения ситуации по коронавирусу, а также информацию о том, что в Москве на период нерабочих дней прекратится продажа алкогольной продукции, пишет «Коммерсантъ».

Ранее столичные власти уведомили владельцев магазинов, которые занимаются продажей алкоголя, о необходимости приостановить работу на время режима нерабочих дней. Однако требования носили выборочный характер.

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Pavel L.

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Удавиков

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