Россияне перед нерабочими днями закупились алкоголем

Объявление нерабочих дней в России привело к резкому росту спроса на спиртное, следует из данных аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Так, в Москве траты в алкогольных магазинах в последний день перед нерабочими днями выросли почти на 70% неделя к неделе. Вместе с тем количество транзакций увеличилось на 21%, а средний чек — почти на 40% в сравнении с предыдущей средой.

Причиной ажиотажа эксперты посчитали длинные выходные из-за ухудшения ситуации по коронавирусу, а также информацию о том, что в Москве на период нерабочих дней прекратится продажа алкогольной продукции, пишет «Коммерсантъ».

Ранее столичные власти уведомили владельцев магазинов, которые занимаются продажей алкоголя, о необходимости приостановить работу на время режима нерабочих дней. Однако требования носили выборочный характер.