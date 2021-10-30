Минздрав ограничит использование вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав порекомендовал использовать препарат «Спутник Лайт» только для ревакцинации, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Министр рассказал, что поправка в ближайшее время включат в обновленные методические рекомендации. «Выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации», — отметил он.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», который зарегистрировали в качестве самостоятельного препарата. В последние дни сразу несколько российских регионов заявили о дефиците «облегченной» вакцины.

Эксперты отмечают, что категории граждан, которых обязали привиться от коронавирусной инфекции, предпочитают ставить для получения сертификата «Спутник Лайт», который предусматривает разовый визит в поликлинику.