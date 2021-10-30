Путин увидел риски глобальной инфляции

Мир столкнулся с риском глобальной инфляции, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20. По мнению российского лидера, повышение общего уровня цен на товары и услуги может произойти в связи с увеличением дефицитов бюджетов разных стран мира.

Путин подчеркнул, что избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках. Базовая причина этих явлений — серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках.

«Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», — цитирует Путина сайт Кремля.

По словам президента России, всем государствам важно не допустить раскручивание инфляционной спирали и нормализовать бюджетную политику, а также настраивать экономику на преодоление неравенства и рост благополучия граждан.