Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Компания Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой публичной компанией в мире. Общая капитализация компании в ходе торгов достигла 2,46 триллиона долларов.

В свою очередь, акции Apple на фоне слабых результатов квартального отчета подешевели примерно на 4%, стоимость компании снизилась до 2,41 триллиона. С начала 2021 года стоимость Microsoft выросла почти на 50%, в то время как Apple — лишь на 16%.

Отмечается, что акции Microsoft растут на фоне рекордной прибыли компании. Эксперты рассчитывают, что до конца года результаты улучшатся благодаря быстро развивающемуся облачному бизнесу.

Microsoft за последнее десятилетие несколько раз обгоняла Apple в списке самых дорогих компаний, однако каждый раз та возвращала лидерство. В последний раз смена лидера рейтинга происходила летом прошлого года.