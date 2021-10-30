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Российская гимнастка установила невероятный рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mos.ru / CC BY 4.0

Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, побив рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на мировых первенствах.

Аверина также стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в личном многоборье. В субботу россиянка получила за свои выступления по итогам четырех упражнений с мячом, лентой, булавами и обручем 108,400 балла, завоевав золото.

Гимнастка на чемпионате мира-2021 ранее также завоевала три золота — в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Еще одна золотая медаль досталась ей по итогам победы россиянок в групповом многоборье.

Аверина также побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов. На Олимпийских играх в 2020 году гимнастка стала серебряным призером, скандально уступив израильтянке Линой Ашрам.

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