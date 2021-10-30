Россия согласилась принять иностранные ядерные отходы

Россия готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в России такие отходы хранить безопасно, окружающей среде не наносится урон. Тем самым Москва поддерживает страны, которые признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века.

Ранее стало известно, что 20 французских контейнеров с регенерированным ураном прибыли в порт Дюнкерка для последующей доставки в Санкт-Петербург. Ожидается, что судно с контейнерами придет в Россию на следующей неделе.

После регенерированный уран отправится в город Северск для переработки. Против отправки регенерированного урана выступили активисты из французского Greenpeace, которые провели акцию протеста.