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Россия согласилась принять иностранные ядерные отходы

Источник:
«Комсомольская правда»
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Фото: © IAEA

Россия готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в России такие отходы хранить безопасно, окружающей среде не наносится урон. Тем самым Москва поддерживает страны, которые признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века.

Ранее стало известно, что 20 французских контейнеров с регенерированным ураном прибыли в порт Дюнкерка для последующей доставки в Санкт-Петербург. Ожидается, что судно с контейнерами придет в Россию на следующей неделе.

После регенерированный уран отправится в город Северск для переработки. Против отправки регенерированного урана выступили активисты из французского Greenpeace, которые провели акцию протеста.

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Экономика #Недра и ТЭК
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