Полицейский в Оби распылил перцовый баллончик в комнате с задержанным

Полицейский в Оби Новосибирской области распылил перцовый баллончик в комнате с задержанным, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, 30-летний оперативный дежурный отдела полиции в городе Оби распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных. Из-за этого пострадал 33-летний мужчина. Полицейский полностью сознался.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Максимальное наказание по ней предусматривает 10 лет лишения свободы.

ГУ МВД по Новосибирской области проводит внутреннюю проверку. При установлении вины полицейского уволят.