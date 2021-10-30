НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Полицейский в Оби распылил перцовый баллончик в комнате с задержанным

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейский в Оби Новосибирской области распылил перцовый баллончик в комнате с задержанным, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, 30-летний оперативный дежурный отдела полиции в городе Оби распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных. Из-за этого пострадал 33-летний мужчина. Полицейский полностью сознался.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Максимальное наказание по ней предусматривает 10 лет лишения свободы.

ГУ МВД по Новосибирской области проводит внутреннюю проверку. При установлении вины полицейского уволят.


Еще по теме
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Похищение троих руководителей крупной компании раскрыли в Приангарье
Новосибирские полицейские нашли пособника в сбыте поддельного ПЦР
Группу насильников отправили в колонию в Барнауле
смотреть все
Новосибирск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полицейский в Оби распылил перцовый баллончик в комнате с задержанным
Драка двух школьниц на Первомайке дошла до СК
Новосибирец получил 2 млн на шоу за изобретение из рыбьей кожи
Toyota сбила пешехода насмерть на новосибирской трассе
Самое популярное
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Деревянный нож оказался прочнее и острее стального
Песков объяснил подорожание продуктов
Обсуждение (0)
Картина дня
Путину рассказали про финансирующие террористов игры
Молдавия и «Газпром» подписали газовый контракт
Происхождение коронавируса озадачило разведку США
Американский эсминец зашел в Черное море
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
63
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
28
Меркель вручили документы об увольнении
28
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
27
Зеленский задумался над идеей о запрете гастролей россиян
26
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Sibnet.Ru