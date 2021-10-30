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Молдавия и «Газпром» подписали газовый контракт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Молдавия и «Газпром» на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального развития.

Республика покупала топливо у «Газпрома» по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях — российская компания была готова продолжать поставки только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов.

Парламент Молдавии 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе.

Отмечается, что соглашение продлили на взаимовыгодных условиях. Поставки начнутся 1 ноября. Стороны также договорились провести аудит исторического молдавского долга и подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.

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