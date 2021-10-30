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Американский эсминец зашел в Черное море

Источник:
РИА Новости
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Фото: CNE CNA C6F / Public Domain Mark

Американский ракетный эсминец USS Porter зашел в Черное море, сообщает российский Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении ведомства

По данным центра, эсминец вооружен крылатыми ракетами. Нахождение USS Porter в Черном море подтвердил шестой флот ВМС США. Целью операции является взаимодействие с союзниками США и партнерами по НАТО в регионе.

Согласно конвенции Монтре, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток. Для них также введены ограничения по классу и по тоннажу.

USS Porter — эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, вооруженный крылатыми ракетами с ядерными боеголовками «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров. Он оснащен многопрофильной корабельной боевой системой Aegis.

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