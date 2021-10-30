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Происхождение коронавируса озадачило разведку США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал рассекреченные выводы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Согласно обнародованным на сайте ведомства документам, разведка до сих пор не может прийти к однозначному выводу о происхождении инфекции.

Основными остаются две версии происхождения: естественная передача вируса от животного к человеку либо «инцидент, связанный с лабораторией». При этом установлено, что власти Китая не знали о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока в Ухане не произошла вспышка заболевания.

«Большинство ведомств также считает с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был изменен методами генетической инженерии, однако два управления полагают, что недостаточно доказательств, чтобы оценить, так это или нет», — отмечается в докладе.

Вашингтон указывает, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам относительно происхождения нового коронавируса. При этом КНР «продолжает препятствовать глобальному расследованию», уверяют авторы документа.

Китай ранее уже отвергал обвинения в сокрытии информации от международного сообщества, а также призвал США «прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса». Китайские ученые провели собственное расследование и сочли маловероятным искусственное происхождение SARS-CoV-2.

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