Ученые нашли причину облысения

Американские ученые установили настоящую причину облысения. Оказалось, что с возрастом волосяные стволовые клетки покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму.

Наблюдение за клетками показало, что вне специальной микросреды они попросту не могут выжить, пишет Nature Aging. В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос.

Постепенно это приводит к истончению волоса и постепенному облысению. Отмечается, что такой механизм облысения открыт впервые — ранее ученые не понимали, почему люди с возрастом практически всегда лысеют.

Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как теперь можно будет попробовать устранить причину данного процесса.