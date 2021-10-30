Ученые нашли причину облысения

Американские ученые установили настоящую причину облысения. Оказалось, что с возрастом волосяные стволовые клетки покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму.
Наблюдение за клетками показало, что вне специальной микросреды они попросту не могут выжить, пишет Nature Aging. В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос.
Постепенно это приводит к истончению волоса и постепенному облысению. Отмечается, что такой механизм облысения открыт впервые — ранее ученые не понимали, почему люди с возрастом практически всегда лысеют.
Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как теперь можно будет попробовать устранить причину данного процесса.
Voland2Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....
Pavel L.Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!
PraetorianСтранная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...
Killer1974Интересно, какой это бизнес обратился? Достали уже в уши лить!!! Бизнесмены себе враги разве? Мне лично...