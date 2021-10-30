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Ученые нашли причину облысения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ollesvensson / Attribution License

Американские ученые установили настоящую причину облысения. Оказалось, что с возрастом волосяные стволовые клетки покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму.

Наблюдение за клетками показало, что вне специальной микросреды они попросту не могут выжить, пишет Nature Aging. В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос.

Постепенно это приводит к истончению волоса и постепенному облысению. Отмечается, что такой механизм облысения открыт впервые — ранее ученые не понимали, почему люди с возрастом практически всегда лысеют.

Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как теперь можно будет попробовать устранить причину данного процесса.

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