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Драка двух школьниц на Первомайке дошла до СК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проводят проверку информации о драке двух школьниц в гимназии №8 в Первомайском районе Новосибирска, сообщает СУ СК РФ по региону.

Драку двух школьниц в гимназии №8 сняли на смартфон, видеозапись попала в соцсети. Пострадавшая семиклассница госпитализирована в больницу. По информации местных пабликов девочку «травят» и оскорбляют на протяжении продолжительного времени.

После обнародования информации в соцсетях, следователи и прокуроры начали проверку. 

Областная комиссия по делам несовершеннолетних, министерство образования Новосибирской области и департамент образования мэрии проведут проверку и оценят действия руководства и персонала учебного заведения. Ситуация в образовательной организации взята на особый контроль.

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