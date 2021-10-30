Драка двух школьниц на Первомайке дошла до СК

Следователи проводят проверку информации о драке двух школьниц в гимназии №8 в Первомайском районе Новосибирска, сообщает СУ СК РФ по региону.

Драку двух школьниц в гимназии №8 сняли на смартфон, видеозапись попала в соцсети. Пострадавшая семиклассница госпитализирована в больницу. По информации местных пабликов девочку «травят» и оскорбляют на протяжении продолжительного времени.

После обнародования информации в соцсетях, следователи и прокуроры начали проверку.

Областная комиссия по делам несовершеннолетних, министерство образования Новосибирской области и департамент образования мэрии проведут проверку и оценят действия руководства и персонала учебного заведения. Ситуация в образовательной организации взята на особый контроль.