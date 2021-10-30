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Два участника «Голоса» спровоцировали битву в жюри

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ернар Садирбаев и Ольга Баландина в новом выпуске шоу «Голос 10» произвели фурор на слепых прослушиваниях. К ним повернулись все наставники и устроили за артистов настоящие битвы, в которых оба раза победил Дима Билан.

Баландина исполнила песню «Still of the Night» группы Whitesnake. Первым к девушке развернулся Леонид Агутин, который с первых секунд исполнения восторженно слушал исполнительницу. Затем развернулись остальные наставники — Дима Билан, Пелагея и Александр Градский.

Билан закричал от восторга. Но его коллеги сразу начали хвалить девушку, которая как выяснилось, выступает в рок-группе. Градский даже заговорил голосом Брежнева, чтобы впечатлить Баландину. Но она выбрала команду молчаливого Билана, который сказал, что гордится выступлением землячки.

Садирбаев спел композицию Стиви Уандера Part-Time Lover. В середине песни кресла развернули Пелагея и Леонид Агутин, затем поочередно развернулись Дима Билан и Александр Градский. Все члены жюри наградили артиста бурными аплодисментами.

Почти все наставники начали расхваливать Садирбаева и предлагать ему наилучшие условия в своей команде. А Билан коротко прокомментировал выступление. «Просто спасибо, реально очень красиво», — сказал он. В итоге Ернар Садирбаев выбрал команду Билана.

«У Димы новая тактика. Он последний говорит и к нему все идут», — грустно сказал Леонид Агутин. Все наставники в шутку обиделись на Билана за то, что к нему идут самые сильные исполнители. Пелагея даже спросила у артиста, когда у него закончатся места в команде, чтобы начать набирать свою команду.

В слепых прослушиваниях десятого сезона «Голоса» выступят более 120 участников, среди которых музыканты, не успевшие выступить в предыдущем сезоне.

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