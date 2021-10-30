Toyota сбила пешехода насмерть на новосибирской трассе

Toyota Mark II ночью сбила пешехода насмерть на трассе «Иртыш» в Новосибирской области, водитель не заметил пешехода в темноте, сообщает УГИБДД по региону.

В субботу в 02.30 в Коченевском районе на 1416 автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля Toyota Mark II ехал в сторону Омска. Он сбил пешехода, находившегося на проезжей части без световозвращающих элементов.

Пешеход-мужчина, 30-летний житель Новосибирска, умер на месте ДТП. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Известно, что водитель был трезв, пешеход шел по левой стороне проезжей части по ходу движения автомобиля, водитель утверждает, что не заметил его в темноте.