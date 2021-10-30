Путину рассказали про финансирующие террористов игры

Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин. При этом для их финансирования стали применять нетрадиционные методы.

«За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 — иностранные граждане. На сегодня блокируется практически 100% активов лиц, имеющих отношение к терроризму», — сказал Чиханчин.

По его словам, для финансирования терроризма впервые стали использовать игровые валюты. Такой метод тяжело отследить, поэтому в последнее время экстремисты по всему миру все чаще его используют.

«Пошла такая система как внутриигровая валюта, когда в интернете играют в какую-нибудь стрелялку, условно говоря, вместо расчета за оружие, за игрока идет оплата террористам», — объяснил глава Росфинмониторинга.

Также глава ведомства добавил, что в России пресечена деятельность более десяти транснациональных корпораций, занимающихся наркотическим трафиком. Данные операции проводились в рамках международных расследований.