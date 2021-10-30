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Режим нерабочих дней стартовал в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим нерабочих дней начинает действовать по всей России согласно указу президента Владимира Путина. Нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

Главы регионов, исходя из ситуации на местах, вправе продлить нерабочие дни после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы. По замыслу властей, «каникулы» помогут сбить волну заболеваемости коронавирусом.

Российские школы по рекомендации министерства просвещения на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение.

Колледжи на территории России также могут уйти в этот период на каникулы при условии сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана.

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