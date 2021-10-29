НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

WhatsApp протестирует новые функции

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp приступил к тестированию новых функций, связанных с работой на нескольких устройствах.

Так, первая такая функция позволит пользователям, которые используют один аккаунт на нескольких гаджетах, более гибко организовывать пространство чатов, пишет тематический портал WABetainfo.

В частности, функция предполагает автоматическую синхронизацию закрепленных диалогов между всеми устройствами. Кроме этого, у пользователей появится возможность отмечать такие чаты.

Следующее нововведение предназначено тем, кто часто работает с приложением через компьютер. WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности. Сейчас они доступны только с мобильника.

Отмечается, что пока новые функции доступны только бета-тестерам. Обычные пользователи смогут оценить нововведения после того, как они попадут в официальное обновление программы.
Еще по теме
Windows 11 получит новый антивирус
Adobe анонсировала версию Photoshop для браузера
Windows 11 оказалась медленней «десятки»
Смартфон вместо кошелька: как пользоваться Google Pay
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Памятную монету с хоккейной символикой выпустят к МЧМ
Охотники вступились за убившую алтайского козерога москвичку
Новосибирцы выбрали на Хеллоуин костюмы чумного доктора и Харли Квин
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Самое популярное
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Деревянный нож оказался прочнее и острее стального
Песков объяснил подорожание продуктов
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
63
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
28
Меркель вручили документы об увольнении
28
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
27
Зеленский задумался над идеей о запрете гастролей россиян
26
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Sibnet.Ru