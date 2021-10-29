WhatsApp протестирует новые функции

Мессенджер WhatsApp приступил к тестированию новых функций, связанных с работой на нескольких устройствах.

Так, первая такая функция позволит пользователям, которые используют один аккаунт на нескольких гаджетах, более гибко организовывать пространство чатов, пишет тематический портал WABetainfo.

В частности, функция предполагает автоматическую синхронизацию закрепленных диалогов между всеми устройствами. Кроме этого, у пользователей появится возможность отмечать такие чаты.

Следующее нововведение предназначено тем, кто часто работает с приложением через компьютер. WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности. Сейчас они доступны только с мобильника.

Отмечается, что пока новые функции доступны только бета-тестерам. Обычные пользователи смогут оценить нововведения после того, как они попадут в официальное обновление программы.