Семья из Новосибирска займется кулинарией в телешоу ради отпуска

Семейная пара из Новосибирска примет участие в кулинарном реалити «Моя жена рулит», и поборется за 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба канала «Суббота».

В новом выпуске шоу «Моя жена рулит» участие примут Николай и Ирина Пановы из Новосибирска. Николай занимается охотой и рыбалкой, а Ирина домохозяйка. Приз за выигрыш составляет 100 тысяч рублей. Если супруги выиграют, то потратят деньги на отпуск.

«Моя жена рулит» — кулинарное реалити, в котором мужчины готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз.

Эфир шоу «Моя жена рулит» с новосибирцами выйдет 30 октября в 13.00 на телеканале «Суббота».