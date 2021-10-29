Гигантский кортеж Байдена шокировал Ватикан

Президент США Джо Байден проехал по улицам Рима на встречу с папой Римским Франциском в кортеже из 85 машин, чем шокировал местных обитателей.

Необычайно длинный кортеж потребовался Байдену из-за ужесточения эпидемиологических правил, введенных итальянским правительством. Согласно требованиям, в одном автомобиле разрешается находиться только трем лицам, не проживающим вместе, пишет Daily Mail.

Кроме этого, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Ватикан отменил запланированную прямую трансляцию встречи Байдена с Франциском. Аккредитованные в Белом доме и при Святом престоле уже пожаловались на изменение планов в последний момент.

Американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast («Зверь»). Стоимость автомобиля составляет 1,5 миллиона долларов, он оснащен 20-сантиметровой броней из стали и керамики и способен выдержать мощный взрыв бомбы.