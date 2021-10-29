Мощнейшая магнитная буря накроет Землю

Мощнейший выброс солнечной плазмы накроет Землю после 30 октября и вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Ранее исследователи зафиксировали на Солнце сразу 14 вспышек — в том числе две сильные (класс М) и одну особо сильную (класс Х). Скорость плазменного облака, движущегося в направлении Земли, достигает около 800 километров в секунду.

Ожидается, что Земля будет находиться внутри облака около двух дней, в течение которых планета может испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения различной интенсивности.

«Пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», — отмечают ученые.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Уровень G3 соответствует сильной магнитной буре.